Fiamme Azzurre in Giappone: Savita e Vincenzo pronti al prestigioso torneo internazionale di judo

I due atleti, Savita Russo e Vincenzo Pelligra, in forza al gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, sono partiti alla volta del Giappone per partecipare al più prestigioso appuntamento annuale di judo nel mondo. “Vederli lì, con le loro valigie e lo sguardo concentrato, è stata un’emozione enorme – commenta il tecnico Maurizio Pelligra che ha “cresciuto” atleticamente i due giovani nella Koizumi judo Ecodep – i due atleti delle Fiamme Azzurre sono chiamati a rappresentare l’Italia su uno dei tatami più importanti del pianeta: un risultato che per una realtà come la nostra vale tantissimo. Un saluto prima del volo, all’imbarco all’aeroporto di Catania, è stato un gesto semplice che racconta tutta la storia di un cammino fatto insieme, passo dopo passo. Per noi questa partenza è più di un viaggio. E’ l’orgoglio di vedere crescere due atleti che portano con sé un pezzo di Koizumi ovunque vadano. Forza Savita, forza Vincenzo. Vivete questo momento con tutto il cuore.

Noi siamo con voi”. Catania, Roma, Tokyo: un lungo viaggio durante il quale, così come durante le gare, tutta la Koizumi sarà al loro fianco. C’è grande attesa per le gare che i due atleti andranno a disputare a Tokyo nel prossimi fine settimana reduci da successi raccolti in diverse gare sportive nell’ultimo anno.

