Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Fiamme a un banco ortofrutta a Scicli: denunciati madre e figlio minorenne
25 Mar 2026 09:00
Madre e figlio denunciati dai Carabinieri per aver incendiato un banco frutta a Scicli, un fatto verificatosi nei giorni scorsi. I Carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria una donna di 32 anni e il figlio 16enne, entrambi residenti in città, gravemente indiziati di aver appiccato il fuoco alla struttura.
L’incendio nella notte in via Ospedale
L’intervento dei militari è scattato in via Ospedale, dopo la segnalazione di un incendio che aveva avvolto il banco ortofrutta di un commerciante sciclitano.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme, mentre i carabinieri della Tenenza di Scicli, supportati dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire quanto accaduto.
Le indagini e i filmati delle telecamere
Le indagini si sono sviluppate rapidamente grazie all’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
L’analisi delle immagini, insieme ad altri accertamenti investigativi, avrebbe consentito ai militari di raccogliere numerosi elementi che portano alla presunta responsabilità della donna e del figlio minorenne.
Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero gravemente indiziati di aver appiccato volontariamente il fuoco al banco ortofrutta.
Denuncia per danneggiamento seguito da incendio
Al termine delle prime attività investigative, madre e figlio sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria iblea.
Dovranno rispondere dell’ipotesi di danneggiamento seguito da incendio in concorso.
Indagini ancora in corso
L’attività investigativa dei carabinieri prosegue per chiarire le motivazioni del gesto. Gli investigatori stanno verificando anche se precedenti episodi di danneggiamento subiti dallo stesso commerciante possano essere collegati all’incendio più recente.
© Riproduzione riservata