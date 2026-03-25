Fiamme a un banco ortofrutta a Scicli: denunciati madre e figlio minorenne

Madre e figlio denunciati dai Carabinieri per aver incendiato un banco frutta a Scicli, un fatto verificatosi nei giorni scorsi. I Carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria una donna di 32 anni e il figlio 16enne, entrambi residenti in città, gravemente indiziati di aver appiccato il fuoco alla struttura.

L’incendio nella notte in via Ospedale

L’intervento dei militari è scattato in via Ospedale, dopo la segnalazione di un incendio che aveva avvolto il banco ortofrutta di un commerciante sciclitano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme, mentre i carabinieri della Tenenza di Scicli, supportati dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini e i filmati delle telecamere

Le indagini si sono sviluppate rapidamente grazie all’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’analisi delle immagini, insieme ad altri accertamenti investigativi, avrebbe consentito ai militari di raccogliere numerosi elementi che portano alla presunta responsabilità della donna e del figlio minorenne.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero gravemente indiziati di aver appiccato volontariamente il fuoco al banco ortofrutta.

Denuncia per danneggiamento seguito da incendio

Al termine delle prime attività investigative, madre e figlio sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria iblea.

Dovranno rispondere dell’ipotesi di danneggiamento seguito da incendio in concorso.

Indagini ancora in corso

L’attività investigativa dei carabinieri prosegue per chiarire le motivazioni del gesto. Gli investigatori stanno verificando anche se precedenti episodi di danneggiamento subiti dallo stesso commerciante possano essere collegati all’incendio più recente.

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