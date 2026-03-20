Notte di fuoco a Scicli, distrutti banco ortofrutta e veicolo parcheggiato

Ad andare in fiamme nella notte un banco ortofrutta che da qualche anno ha la sua attività nello slargo di via Ospedale, al lato del torrente Modica-Scicli. Per cause in corso di accertamento è andato a fuoco il bancone ma anche un automezzo che si trovava parcheggiato al servizio dell’attività commerciale. Seppure ci siano indagini non si esclude che si possa trattare di un incendio doloso. L’allarme è scattato quando si è sentito il crepitio delle fiamme che, in poco tempo, hanno avvolto l’intera struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. I carabinieri, sempre sul posto, hanno avviato le indagini per accertare cosa sia realmente successo nella zona di via Ospedale. Potrebbero essere di aiuto le registrazioni degli impianti di videosorveglianza che si trovano in questa parte della città che è la strada di ingresso dal versante interno ibleo. Se si accertasse la natura dolosa dell’incendio si potrebbe ipotizzare un atto intimidatorio o estortivo verso un’attività commerciale che è diventato in questi anni punto di riferimento per l’ampiezza dell’area di sosta in cui essa insiste.

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