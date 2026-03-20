L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Notte di fuoco a Scicli, distrutti banco ortofrutta e veicolo parcheggiato
20 Mar 2026 09:20
Ad andare in fiamme nella notte un banco ortofrutta che da qualche anno ha la sua attività nello slargo di via Ospedale, al lato del torrente Modica-Scicli. Per cause in corso di accertamento è andato a fuoco il bancone ma anche un automezzo che si trovava parcheggiato al servizio dell’attività commerciale. Seppure ci siano indagini non si esclude che si possa trattare di un incendio doloso. L’allarme è scattato quando si è sentito il crepitio delle fiamme che, in poco tempo, hanno avvolto l’intera struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. I carabinieri, sempre sul posto, hanno avviato le indagini per accertare cosa sia realmente successo nella zona di via Ospedale. Potrebbero essere di aiuto le registrazioni degli impianti di videosorveglianza che si trovano in questa parte della città che è la strada di ingresso dal versante interno ibleo. Se si accertasse la natura dolosa dell’incendio si potrebbe ipotizzare un atto intimidatorio o estortivo verso un’attività commerciale che è diventato in questi anni punto di riferimento per l’ampiezza dell’area di sosta in cui essa insiste.
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