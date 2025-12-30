Fiaccolata per la Pace a Vittoria: Il 2 gennaio la Veglia nella Basilica di San Giovanni Battista

Vittoria si prepara a celebrare la 59ª Giornata Mondiale della Pace con un evento simbolico e partecipato: la “Fiaccolata e Veglia per la Pace”, in programma il 2 gennaio. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle comunità parrocchiali di Vittoria, Scoglitti e Acate e avrà come fulcro la basilica di San Giovanni Battista, dove si terrà la veglia finale di preghiera.

La fiaccolata partirà alle 19:30 da piazza Daniele Manin, nota come piazza Senia, e percorrerà le vie principali della città, tra cui via Magenta, via Roma e via Cavour, fino a giungere in piazza Ferdinando Ricca. Lungo il percorso, i partecipanti porteranno torce accese, simbolo di luce, speranza e impegno per la pace.

Il tema di quest’anno, scelto da Papa Leone XIV, è «Verso una pace disarmata e disarmante». Nel suo messaggio, il pontefice sottolinea come la pace sia una presenza attiva nella vita quotidiana, capace di illuminare e allargare l’intelligenza, resistere alla violenza e vincerla. La pace, secondo il Papa, si costruisce attraverso il dialogo ecumenico, interreligioso e la via “disarmante” della diplomazia e della mediazione internazionale.

Il vicario foraneo di Vittoria, don Giovanni Giaquinta, spiega che la fiaccolata rappresenta un modo per trasformare le parole del Papa in azioni concrete: “Camminare insieme per le vie della città significa testimoniare il nostro desiderio di pace e aderire all’invito di Papa Leone XIV, seguendo l’esempio di Cristo, che incarnò una pace disarmata”.

La Giornata Mondiale della Pace fu istituita da Paolo VI e celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Oggi, questo appuntamento resta un momento simbolico di riflessione e impegno civile, che unisce fede, comunità e partecipazione.

