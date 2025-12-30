Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Fiaccolata per la Pace a Vittoria: Il 2 gennaio la Veglia nella Basilica di San Giovanni Battista
30 Dic 2025 12:25
Vittoria si prepara a celebrare la 59ª Giornata Mondiale della Pace con un evento simbolico e partecipato: la “Fiaccolata e Veglia per la Pace”, in programma il 2 gennaio. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle comunità parrocchiali di Vittoria, Scoglitti e Acate e avrà come fulcro la basilica di San Giovanni Battista, dove si terrà la veglia finale di preghiera.
La fiaccolata partirà alle 19:30 da piazza Daniele Manin, nota come piazza Senia, e percorrerà le vie principali della città, tra cui via Magenta, via Roma e via Cavour, fino a giungere in piazza Ferdinando Ricca. Lungo il percorso, i partecipanti porteranno torce accese, simbolo di luce, speranza e impegno per la pace.
Il tema di quest’anno, scelto da Papa Leone XIV, è «Verso una pace disarmata e disarmante». Nel suo messaggio, il pontefice sottolinea come la pace sia una presenza attiva nella vita quotidiana, capace di illuminare e allargare l’intelligenza, resistere alla violenza e vincerla. La pace, secondo il Papa, si costruisce attraverso il dialogo ecumenico, interreligioso e la via “disarmante” della diplomazia e della mediazione internazionale.
Il vicario foraneo di Vittoria, don Giovanni Giaquinta, spiega che la fiaccolata rappresenta un modo per trasformare le parole del Papa in azioni concrete: “Camminare insieme per le vie della città significa testimoniare il nostro desiderio di pace e aderire all’invito di Papa Leone XIV, seguendo l’esempio di Cristo, che incarnò una pace disarmata”.
La Giornata Mondiale della Pace fu istituita da Paolo VI e celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Oggi, questo appuntamento resta un momento simbolico di riflessione e impegno civile, che unisce fede, comunità e partecipazione.
