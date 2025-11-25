Festival canoro di Vittoria: l’ospite d’onore sarà Gerardina Trovato

Domenica 7 dicembre 2025 Vittoria ospiterà la quarta edizione del festival canoro “Il Picchio Verde”, un evento che valorizza cantanti e cantautori emergenti provenienti da cinque province siciliane: Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. La manifestazione, organizzata da Carmen Denaro e Danilo Crisafulli della Dany&Carmen eventi, si svolgerà presso la struttura del titolare Giuseppe Amenta, con inizio alle ore 12.00 e premiazioni fino alle 16.00.

Sul palco si esibiranno 25 concorrenti, suddivisi in due categorie: “professionali” (14 partecipanti) e “esordienti” (11 partecipanti). Il festival assegnerà anche il primo premio assoluto con il trofeo “Il Picchio Verde” e numerosi premi speciali tra cui: premio della critica, migliore interpretazione, timbrica vocale, migliore presenza scenica e premio simpatia. Un premio speciale sarà assegnato direttamente dal pubblico tramite apposite schede di voto.

La grande novità di quest’anno è la presenza della cantautrice catanese Gerardina Trovato, special guest del festival e componente della giuria. Trovato proporrà alcuni dei suoi brani più celebri, regalando al pubblico le emozioni del palco sanremese, e contribuirà alla valutazione dei concorrenti. Sarà la prima volta di Gerardina Trovato a Ragusa, evento che ha già catalizzato l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica.

La giuria sarà completata da Nello Vasta, Barbara Furlan, Carmen Bisicchia e Gabriele Nicita, mentre a presentare la manifestazione saranno Roberto Ciaculli e Carmen Denaro. Ospite speciale sarà anche la scuola di ballo “Fiamma Latina” di Vittoria, con un gruppo di allieve che eseguiranno la danza del ventre. Il servizio fotografico sarà curato da Enzo Giummarra e le riprese video saranno disponibili sulla pagina Facebook “Vittoria TV”.

Gerardina Trovato ha dichiarato: “Per me è la prima volta sul palco de ‘Il Picchio Verde’. Proporrò alcuni dei miei brani per regalare al pubblico le emozioni del palco sanremese e spero che il festival possa essere un trampolino di lancio per tanti giovani. Sarà soprattutto una giornata di divertimento e spettacolo”.

Secondo il responsabile della struttura Giuseppe Amenta, “Il Festival ‘Il Picchio Verde’ è ormai una tradizione del nostro territorio. Anche quest’anno registriamo presenze interessanti che daranno spettacolo e renderanno arduo il lavoro della giuria. Gerardina Trovato contribuirà a rilanciare un festival che, pur di piccole dimensioni, ha già trovato forte riscontro di pubblico e attenzione”.

