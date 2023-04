Festacrante in via Roma: successo con musica celtica e danze irlandesi e scozzesi. VIDEO



RAGUSA – Un gemellaggio musicale tra il centro storico di Ragusa e Irlanda e Scozia. Il primo appuntamento di “Festacrante in via Roma” ha visto infatti la musica celtica dei Tir-na-nog come protagonista indiscussa. Il gruppo musicale siciliano ha portato sul palco della centralissima via Roma la musica celtica medievale, trasportando il pubblico in un’atmosfera magica e suggestiva.



Il nome del gruppo musicale deriva dall’antico gaelico, una lingua celtica parlata in Irlanda e in Scozia, e significa “La Terra dell’Eterna Giovinezza”. Con il loro ultimo album e le danze ceilidh guidate, Marcello Difranco, Max Arena, Annett Augugliaro, Giulia Flacc, Franco Distefano, Leo Perremuto e Enry Puccia hanno fatto conoscere lo spirito celtico e trasmettere vibranti sensazioni della tradizione folk scozzese e irlandese.



Il pubblico è stato coinvolto attivamente nelle danze e nei canti proposti dal gruppo, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione. La centralissima via Roma si è trasformata in un palco a cielo aperto, regalando gratuitamente eventi di altissima qualità per coinvolgere, appassionare e permettere a turisti e residenti di vivere la città in maniera immersiva.



La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” è stata promossa dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” in sinergia con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Cassì, con l’obiettivo di riaccendere l’anima commerciale e la memoria storica della città. Grazie alla musica celtica dei Tir-na-nog, la serata è stata un grande successo, dimostrando che questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla cittadinanza e dai turisti.



La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” continuerà ad offrire appuntamenti di altissima qualità, con la possibilità di vivere la città in maniera coinvolgente e partecipativa. Gli organizzatori hanno scelto di proporre un’ampia varietà di eventi, tra cui musica, teatro, reading, letteratura, canto e concertini, per arricchire in maniera innovativa l’offerta culturale del territorio e movimentandone la struttura commerciale.



I prossimi appuntamenti vedranno protagonisti i Talèh, abili divulgatori di miti e leggende della cultura popolare iblea, il 28 aprile, e la Compagnia G.o.D.o.T., diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, con uno spettacolo teatrale divertente e coinvolgente il 5 maggio.



La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” è un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza delle arti e della cultura locale, e per vivere la città di Ragusa in maniera coinvolgente e partecipativa. La via Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, regalando eventi di altissima qualità per arricchire in maniera innovativa l’offerta culturale del territorio e movimentandone la struttura commerciale. La rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa che si è posto a fianco del comitato già in questa fase di start-up.