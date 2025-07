Festacrante in Centro: il 2, 5 e 9 luglio nel cuore di Ragusa, tra le note di jazz e musica popolare



RAGUSA – La musica continua a tracciare percorsi inediti tra le vie del centro storico di Ragusa, tessendo legami tra tradizione e contemporaneità, tra sperimentazione e radici. La terza edizione di “Festacrante in Centro”, la rassegna promossa dal Centro Culturale Naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa, torna con tre nuovi appuntamenti, diversi per stile ma uniti dallo stesso spirito: rendere vivo e vibrante il cuore della città. Mercoledì 2 luglio, alle ore 20.30 in via San Sebastiano (traversa di via Coffa), sarà protagonista il jazz, con il duo formato da Enrico La Cognata al pianoforte e Marco Caruso al sax.

Un concerto che attraversa con raffinata leggerezza blues, swing, be-bop, latin jazz e jazz moderno. Le contaminazioni stilistiche si trasformano in un linguaggio aperto e coinvolgente, capace di generare uno scambio emotivo autentico tra musicisti e pubblico. Un incontro fatto di passione, improvvisazione e sonorità avvolgenti. Sabato 5 luglio, alle ore 21.00 in Piazza Poste, sarà invece la volta dell’attesissimo “Guglielmo Tasca Trio”, con un concerto che porterà in scena brani originali in dialetto, eseguiti in chiave acustica, con energia e ironia da Guglielmo Tasca (chitarra e voce), Vincent Migliorisi (basso) e Piero Vasile (violino).

Composizioni che, pur prendendo spunto dalla cultura popolare siciliana, la trascendono, mantenendo però un profondo legame con le sue radici. La musica di Tasca, artista poliedrico e profondo conoscitore delle tradizioni musicali isolane, le cui composizioni sono state utilizzate per diversi progetti artistici, abita il territorio di mezzo tra la canzone etnica e quella d’autore, con testi che attingono non solo alla tradizione musicale, ma anche a quella linguistica e di costume.

Ogni brano racconta storie di Sicilia, identità e memoria con una voce autentica e appassionata, e diventano occasione di riflessione, ma anche di leggerezza e comicità. Martedì 9 luglio toccherà al “Non Standard Trio”, con Franco Presti alla chitarra, Roberto Fiore al contrabbasso e Alessandro Borgia alla batteria. La band propone una selezione di standard jazz poco convenzionali, rivisitati con un approccio moderno e creativo. Al repertorio jazz si aggiungono incursioni pop, con riletture sorprendenti di brani iconici, per avvicinare anche i più “resistenti” al linguaggio del jazz e aprire nuove possibilità d’ascolto.

“Ogni appuntamento è un tassello in più per costruire un’identità culturale forte e partecipata – dichiara Elio Guastella, presidente del Ccn I Tre Ponti – Festacrante è un progetto che cresce insieme alla città, grazie alla risposta entusiasta del pubblico e alla presenza di artisti di grande calibro, capaci di riaccendere l’anima sopita di una Ragusa piena di potenziale. Nota dopo nota, esibizione dopo esibizione, apriamo insieme i confini del nostro amato centro storico per trasformarlo in un luogo vivo, accogliente, vibrante”. “Festacrante in Centro” proseguirà poi a settembre con altri imperdibili eventi. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali.





© Riproduzione riservata