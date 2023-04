Festa San Giorgio a Modica. Ecco il programma della festa del patrono

Tutto pronto per il giorno più atteso. Tutto pronto per la festa del patrono di Modica. Domani è la festa liturgica di San Giorgio martire che, quest’anno, coincide anche con la festa esterna. Si comincia con le sante messe al Duomo previste alle 8,30 e alle 9,30. Alle 11, poi, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica pontificale presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi di Noto, con la presenza delle autorità civili e militari, dell’associazione cattolica portatori di San Giorgio martire e dei cavalieri templari federiciani. L’animazione liturgica sarà curata dal maestro Sergio Civello. Alla fine della celebrazione, sarà recitato l’atto di affidamento della città al santo patrono da parte del commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano. Nel pomeriggio, alle 16, la santa messa presieduta dal preposto parroco, il sacerdote Michele Fidone, e alle 16,30 prenderà il via la solenne processione con le reliquie e il simulacro di San Giorgio martire per il tradizionale itinerario cittadino. La trionfale uscita del simulacro sarà salutata dai volantini e dai fuochi d’artificio a cura della ditta Pyro Giò di Scicli. La stessa, poi, curerà lo spettacolo pirotecnico al rientro della processione che sarà caratterizzato dai tradizionali “giri” tra le navate della chiesa. Nel corso della giornata, alle 8 e alle 12 sono previsti colpi a cannone. Alle 9,30, inoltre, ci sarà il giro del corpo bandistico Belluardo-Risadelli, Città di Modica, per le vie della città. Sarà l’associazione cattolica Portatori di San Giorgio a prendersi cura del buon andamento della processione che rappresenta sempre un momento spettacolare che interessa tutta la città Alta e non solo. Quattro le associazioni bandistiche che parteciperanno alla processione. Due sono le bande cittadine: “Belluardo-Risadelli” e “Civica Filarmonica di Modica” che a metà processione si passeranno il testimone lasciando l’una il posto all’altra dietro al simulacro. Le bande ospiti invece saranno l’associazione musicale Aps M° Ottavio Penna Città di Scicli e l’associazione musicale Arturo Toscanini corpo bandistico Città di Ispica, che si esibiranno una dietro al busto di San Giorgio e l’altra davanti al simulacro. “Siamo arrivati al momento più atteso – sottolineano il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il presidente sezionale Confcommercio Modica, Emanuele Iemmolo, che si stanno occupando di supportare l’evento da un punto di vista mediatico – quello in cui la città di Modica manifesterà tutta la propria attenzione nei confronti del santo cavaliere. Domani si annuncia una straordinaria giornata per l’intera comunità modicana e si attende la presenza di turisti e visitatori provenienti da ogni dove”.