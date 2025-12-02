Festa per i 100 anni della ragusana nonna Licia: una vita dedicata all’amore e alla famiglia

Traguardo speciale per una donna speciale: 100 anni di nonna Felicia Occhipinti, per tutti semplicemente nonna Licia, una figura amatissima che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento di affetto, saggezza e gentilezza.

Domenica, al Giardino della Contea a Modica, la famiglia si riunirà al completo per festeggiare questo straordinario compleanno compiuto ieri: arriveranno nipoti da Milano, da Torino e da Ragusa, oltre all’unica sorella rimasta, zia Concettina, di 85 anni, e all’unica cognata, zia Maria. Sarà una giornata che la famiglia desidera dedicare interamente alla felicità della loro centenaria.



Nata a Ragusa, seconda di nove figli, nonna Licia ha cresciuto i suoi fratelli e le sue sorelle diventando fin da giovanissima la colonna portante della famiglia. Non ha mai svolto un lavoro fuori casa: la sua “professione”, come raccontano i suoi cari, è sempre stata quella di prendersi cura degli altri.

Si è sposata con Mauro Sercia, marinaio originario di Marettimo che, trasferitosi a Ragusa, si innamorò di lei al primo incontro. Dal loro amore sono nate due figlie, Maria e Anna. Mauro, dopo aver lasciato il mare, lavorò come usciere all’Inam a Modica Bassa. La sua scomparsa improvvisa, il 10 agosto 1992, la notte di San Lorenzo, lasciò un dolore profondo nella famiglia, ma nonna Licia seppe affrontare anche quel momento con la forza e la dignità che l’hanno sempre contraddistinta.



A raccontare la sua storia è la nipote Martina Cannata, che parla di lei con un amore sconfinato. «La nonna Licia è la nonna di tutti, – dice – una donna immensa, di un altruismo incredibile, la cui saggezza sfiora il cielo. Io e mio fratello siamo stati i suoi unici nipoti per anni, poi sono arrivate le mie figlie, Eva e Laila. A loro ho sempre detto: la nonna Licia non si spiega, la nonna Licia si vive. E loro hanno avuto la fortuna più grande».

Nonna Licia oggi vive a Ragusa, circondata dalle sue figlie, dai nipoti e dai pronipoti. È lucida, serena e profondamente amata. E quando le chiedono quale sia il suo segreto di longevità, la risposta è sempre la stessa: “Non ho segreti, sono nata così… per portare serenità nel cuore di chiunque mi incontra.”

La celebrazione di domenica sarà più di un compleanno: sarà il riconoscimento di una vita intera dedicata alla famiglia, ai valori semplici e autentici che hanno fatto di nonna Licia una figura indimenticabile.

Una donna che non ha solo attraversato un secolo di storia, ma che lo ha fatto lasciando amore ovunque passasse. Auguri dalla nostra redazione.

© Riproduzione riservata