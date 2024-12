Festa per 25esimo anniversario Amnesty gruppo 228

Buon compleanno Amnesty 228 Ragusa! Il Gruppo 228 Ragusa di Amnesty International – Sezione Italia comunica che Sabato, 14 dicembre con inizio alle ore 18.00, si svolgerà nei locali del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa la Festa per il 25° anniversario della sua costituzione.

Dal lontano 1999 ad oggi, gli attivisti del Gruppo 228 Ragusa hanno svolto numerose attività in sostegno dei diritti umani, nell’ambito della più ampia rete mondiale di Amnesty International, intervenendo, fra l’altro, contro la pena di morte e la tortura, in difesa dei prigionieri illegalmente detenuti, contro la violenza sulle donne e i minori, contro le discriminazioni di genere, in favore dei diritti dei migranti.

Il Gruppo ha rivolto anche una particolare attenzione all’educazione ai diritti umani nelle scuole, con interventi mirati dedicati agli studenti e ai docenti ragusani.

Durante l’evento verrà inaugurata la Mostra “25 anni INSIEME”, che ripercorre, attraverso immagini e storie, l’impegno del gruppo in Amnesty. La mostra rimarrà aperta dal 14 al 16 dicembre corrente.

La Festa, infine, vuole essere anche un’occasione per ritrovarsi, raccontarsi, intessere relazioni e veicolare energie per continuare a lavorare per i diritti di ogni persona.

Vi aspettiamo numerosi per condividere esperienze, progetti, speranze e… un brindisi alla difesa dei diritti umani nel mondo!

