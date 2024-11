Festa dell’Immacolata a Ragusa

I festeggiamenti per l’Immacolata a Ragusa, edizione 2024, promettono di essere un’occasione unica di spiritualità e convivialità, grazie a una serie di eventi che uniscono tradizione religiosa e momenti di socializzazione. Quest’anno, infatti, il parroco don Giuseppe Antoci e il comitato organizzatore hanno voluto aggiungere un tocco speciale ai festeggiamenti, introducendo un appuntamento inedito: un’arrostita in piazza Chiaramonte dal titolo evocativo, “Arrusti e mancia”, che si svolgerà domenica alle 19:30, davanti alla chiesa di San Francesco all’Immacolata.

Un’iniziativa per la comunità e non solo

L’obiettivo è duplice: da un lato, creare un momento di aggregazione per la comunità locale; dall’altro, attrarre anche persone da altri contesti, offrendo un’esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Il tutto sarà reso ancora più piacevole grazie alla musica dal vivo, con l’esibizione de “I Gira, vota e furria”, una band molto amata nel panorama musicale locale, garanzia di allegria e coinvolgimento.

Il programma religioso

Parallelamente agli eventi ricreativi, il programma religioso, che caratterizza da sempre i festeggiamenti per l’Immacolata, è altrettanto ricco. Ecco i momenti salienti:

Venerdì 29 novembre: inizia il solenne novenario con la santa messa delle 18, presieduta da don Giuseppe Antoci.

Sabato 30 novembre: il pomeriggio sarà dedicato alla recita del Rosario, alle litanie cantate e al canto dello stellario, a partire dalle 17. Alle 18, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Burrafato e animata dalla parrocchia cattedrale di San Giovanni Battista.

Domenica 1 dicembre:

Alle 11, la messa sarà celebrata nella chiesa Madre di San Giorgio. Nel pomeriggio, nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, si ripeteranno i momenti di preghiera con Rosario, litanie e canto dello stellario, seguiti dalla santa messa delle 18. A seguire, alle 19:30, si terrà il tanto atteso appuntamento con l’arrostita e la musica in piazza.

Un mix tra fede e tradizione popolare

Questa edizione dei festeggiamenti per l’Immacolata rappresenta un felice connubio tra devozione e tradizione popolare, offrendo un’occasione speciale per vivere il senso di comunità e condividere momenti significativi sotto il profilo sia spirituale che conviviale. “Arrusti e mancia” si preannuncia come un momento imperdibile per ritrovarsi insieme, godere delle prelibatezze locali e lasciarsi trasportare dalla musica e dall’allegria.

© Riproduzione riservata