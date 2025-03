Fermato per un controllo, ferisce un carabiniere e fornisce false generalità. Aveva nel borsello hashish e contanti: condannato

E’ stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione per avere opposto resistenza a pubblico ufficiale e per avere fornito false generalità. Un cittadino marocchino, 29enne, difeso dall’avvocato Massimo Garofalo, era stato sottoposto ad un controllo in piazza Manin a Vittoria a settembre del 2021. Nel tentativo di sottrarsi al controllo aveva strattonato gli agenti di una pattuglia di carabinieri – provocando lesioni guaribili in 3 giorni ad uno dei militari – ed aveva tentato di fuggire.

Bloccato dopo poco, a seguito di perquisizione personale, furono trovati nel borsello 1,8 grammi di hashish e 230 euro in contanti; l’uomo non aveva documenti di identità e alla richiesta dei carabinieri di scrivere il suo nome completo, aveva fornito false generalità. Il giudice monocratico ha condannato l’uomo per due dei quattro capi di imputazione, ritenendo che la droga rinvenuta fosse compatibile ad un uso personale (è stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore) e non procedibile il reato di lesioni in assenza di querela di parte. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione.

