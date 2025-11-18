La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Fermati tre presunti scafisti: avrebbero condotto 86 migranti a Pozzallo
18 Nov 2025 12:56
La Squadra Mobile della Questura e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza hanno fermato tre scafisti – un libico e due egiziani – accusati di aver guidato due pericolosi viaggi dalla Libia a Pozzallo, con 86 migranti a bordo. Gli sbarchi, intercettati il 13 e 15 novembre, hanno portato all’arresto dei tre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I fermati sono in carcere a Ragusa, a disposizione della Procura.
Nel primo sbarco del 13 novembre sono state salvate 66 persone a 40 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero, 63 uomini e 3 minori le cui nazionalità di provenienza erano Bangladesh, Egitto e Libia. Avrebbero trascorso in mare due giorni e 3 notti e sarebbero partiti dalla Libia. Sono stati riscontrati molti casi di una severa scabbia sovrainfetta e molti casi di apparente congiuntivite. I migranti inzuppati infreddoliti sono stati salvati dalla motovedetta Cp 327 e portati a Pozzallo dove sono stati sottoposti a doppio controllo medico (Usmaf e Azienda sanitaria provinciale) e poi accompagnati all’hot spot. Durante il secondo sbarco, avvenuto il 15 novembre, la motovedetta cp 327 ha salvato 20 uomini (tutti bangladesi tranne due egiziani) a circa 45 miglia da Pozzallo.
