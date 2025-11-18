Fermati tre presunti scafisti: avrebbero condotto 86 migranti a Pozzallo

La Squadra Mobile della Questura e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza hanno fermato tre scafisti – un libico e due egiziani – accusati di aver guidato due pericolosi viaggi dalla Libia a Pozzallo, con 86 migranti a bordo. Gli sbarchi, intercettati il 13 e 15 novembre, hanno portato all’arresto dei tre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I fermati sono in carcere a Ragusa, a disposizione della Procura.

Nel primo sbarco del 13 novembre sono state salvate 66 persone a 40 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero, 63 uomini e 3 minori le cui nazionalità di provenienza erano Bangladesh, Egitto e Libia. Avrebbero trascorso in mare due giorni e 3 notti e sarebbero partiti dalla Libia. Sono stati riscontrati molti casi di una severa scabbia sovrainfetta e molti casi di apparente congiuntivite. I migranti inzuppati infreddoliti sono stati salvati dalla motovedetta Cp 327 e portati a Pozzallo dove sono stati sottoposti a doppio controllo medico (Usmaf e Azienda sanitaria provinciale) e poi accompagnati all’hot spot. Durante il secondo sbarco, avvenuto il 15 novembre, la motovedetta cp 327 ha salvato 20 uomini (tutti bangladesi tranne due egiziani) a circa 45 miglia da Pozzallo.

