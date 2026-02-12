Fede e cura: il Vescovo Rumeo tra Modica e Ispica in visita a malati e personale sanitario

Una giornata intensa quella vissuta ieri dal Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, in occasione della Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, ricorrenza particolarmente significativa per il mondo della sofferenza e della cura.

In mattinata il presule si è recato presso l’Ospedale “Nino Baglieri” di Modica, dove ha celebrato la Santa Messa nel Reparto Hospice, momento di raccoglimento e preghiera condiviso con i degenti, i familiari e il personale sanitario. Mons. Rumeo si è poi intrattenuto con i pazienti, portando parole di conforto e vicinanza in un contesto delicato come quello delle cure palliative.

Subito dopo, il Vescovo ha proceduto alla benedizione del nuovo reparto di Rianimazione, diretto dal dott. Rosario Trombadore, segno concreto di attenzione verso una struttura fondamentale per il territorio. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, insieme ad operatori sanitari e rappresentanti istituzionali.

Nel pomeriggio Mons. Rumeo si è spostato a Ispica, dove nella Basilica di Santa Maria Maggiore è intervenuto alla presentazione del nuovo numero della rivista di storia e cultura della Società Ispicese di Storia Patria, “Hyspicae Fundus”.

Un appuntamento che ha unito dimensione ecclesiale e impegno culturale, confermando l’attenzione della Diocesi non solo verso il mondo della sanità e della fragilità, ma anche verso la valorizzazione delle radici storiche e identitarie del territorio.

