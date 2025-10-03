In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
FC Vittoria, nuovo talento senegalese classe 2007 per l’attacco biancorosso
03 Ott 2025 08:53
L’FC Vittoria rafforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di un giovane attaccante senegalese, nato nel 2007, che ha scelto di sposare il progetto biancorosso per la stagione in corso: Abdou Welle.
Il ragazzo è sbarcato in Italia lo scorso gennaio insieme al padre, ex calciatore con trascorsi anche in Serie A. Dopo aver mosso i primi passi con il Progresso Calcio, si è messo subito in luce nella formazione juniores con 5 gol in 3 partite, conquistando rapidamente la chiamata in prima squadra e partecipando alla preparazione estiva, collezionando anche alcune presenze nonostante la giovane età.
Giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, ha scelto Vittoria per continuare il suo percorso di crescita e confrontarsi in un campionato competitivo come quello di Eccellenza.
Queste le sue prime parole da nuovo biancorosso:
“Ho accettato questa sfida perché sono ambizioso e voglio dare sempre il massimo. Ho trovato una società ben organizzata e con grandi obiettivi. Sono felice di essere qui e lavorerò duramente per aiutare la squadra ad arrivare in alto. Posso giocare a destra, a sinistra o al centro dell’attacco e mi metterò a disposizione del mister e dei compagni”.
