FC Vittoria, nuovo talento senegalese classe 2007 per l’attacco biancorosso

L’FC Vittoria rafforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di un giovane attaccante senegalese, nato nel 2007, che ha scelto di sposare il progetto biancorosso per la stagione in corso: Abdou Welle.

Il ragazzo è sbarcato in Italia lo scorso gennaio insieme al padre, ex calciatore con trascorsi anche in Serie A. Dopo aver mosso i primi passi con il Progresso Calcio, si è messo subito in luce nella formazione juniores con 5 gol in 3 partite, conquistando rapidamente la chiamata in prima squadra e partecipando alla preparazione estiva, collezionando anche alcune presenze nonostante la giovane età.

Giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, ha scelto Vittoria per continuare il suo percorso di crescita e confrontarsi in un campionato competitivo come quello di Eccellenza.

Queste le sue prime parole da nuovo biancorosso:

“Ho accettato questa sfida perché sono ambizioso e voglio dare sempre il massimo. Ho trovato una società ben organizzata e con grandi obiettivi. Sono felice di essere qui e lavorerò duramente per aiutare la squadra ad arrivare in alto. Posso giocare a destra, a sinistra o al centro dell’attacco e mi metterò a disposizione del mister e dei compagni”.

© Riproduzione riservata