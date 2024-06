Il Vittoria verso il campionato di Eccellenza. Tre giocatori per rafforzare l’organico

Il Vittoria prepara la prossima stagione nel campionato di Eccellenza. Dopo la stagione trionfale conclusa con la vittoria nel campionato di Promozione, il presidente Vittorio Pinnolo (subentrato al dimissionario Toti Miccoli) è al lavoro, insieme al direttore generale Giuseppe Cilio per preparare la prossima stagione.

La squadra biancorossa disputerà il girone B. Ecco gli avversari

Già confermati lo staff tecnico e buona parte dei giocatori, si lavora per rafforzare la squadra e renderla idonea ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Sarà un campionato competitivo con il girone B che vede la presenza del Modica, del Gela, della Leonzio, del Mazzarrone e ancora di Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Milazzo, Avola. Il Modica, però, ancora impegnato nella finale nazionale play off contro il Pompei. Se dovesse vincere il Modica conquisterebbe la serie D e si libererebbe un posto per l’ingresso di un’altra squadra nel campionato di Eccellenza.

Confermati molti giocatori in organico. Arriveranno un difensore, un centrocampista, un attaccante

I Vittoria sta lavorando per rafforzare l’organico. “Cerchiamo un difensore centrale, necessario dopo la rescissione del contratto con Pettinato. Ma ci serve anche un centrocampista capace di dare le geometrie e dettare i tempi ai compagni. Puntiamo anche a portare a Vittoria un centravanti di categoria, degno di una piazza come Vittoria, che assicuri un n buon bottino di gol e che dia pericolosità al reparto avanzato”.

Il Vittoria è impegnato anche nella ricerca di alcuni giocatori giovani da inserire in organico. Per questo, si stanno effettuando alcuni stage con la partecipazione di ragazzi provenienti dalle società del circondario. Alcuni giocatori sono già stati confermati, altri lo faranno nei prossimi giorni. Restano in biancorosso Hardes Allan, Sferrazza, Diop, Militello, Ventura, leggio, Morra, De Vivo.

Anche lo staff tecnico sarà confermato. Insieme all’allenatore Rufini, ci sarà il direttore sportivo Cammarata, l’allenatore dei portieri Alessandro D’Antoni, il team manager Stefano Frasca. Quasi certa la conferma anche del secondo allenatore Marco Ottone.

Il gruppo societario si è allargato e altri imprenditori sono pronti ad entrare nell’asset societario per sostenere il progetto del nuovo team biancorosso. Per la prossima stagione, Vittorio Pinnolo sarà il presidente, il presidente onorario è Angelo Giacchi, i vice sono Vincenzo Cilio e Alessandro Micieli, Niccolò Nicosia sarà il segretario/tesoriere, consiglieri sono Salvatore Cirasa, Simone Bellino, Andrea Fiorilla, Gianni Alfè, Angelo Ferrisi, Giambattista La Terra. “Stiamo lavorando al meglio per rafforzare l’organico – aggiunge Cilio – è fondamentale avere una squadra che giochi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Vittoria lo merita e il nostro impegno è massimo”.

