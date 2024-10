Diabete: la Regione avvia le procedure per l’acquisizione del glucagone spray, un nuovo farmaco per i casi di ipoglicemia grave

La Regione Siciliana ha annunciato l’avvio delle procedure per l’acquisizione del farmaco Baqsimi, una versione spray nasale del glucagone destinata a trattare casi di ipoglicemia grave. Questa decisione è stata ufficializzata dal presidente Renato Schifani tramite una lettera inviata al Ministero della Salute e all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).

Un nuovo farmaco

Baqsimi, che è stato classificato in fascia C da circa un anno e quindi attualmente a carico del paziente, è essenziale per la gestione delle emergenze diabetiche, grazie alla sua somministrazione rapida e non invasiva. Diverse regioni italiane, inclusa la Sicilia, stanno lavorando per garantire l’erogazione gratuita del farmaco, nonostante le difficoltà economiche, adottando misure specifiche.

Nella lettera, Schifani ha sottolineato che è in corso una negoziazione con Aifa per riclassificare Baqsimi in fascia A (che consentirebbe la copertura del costo da parte del Sistema Sanitario Nazionale). Tuttavia, per evitare disparità territoriali nell’accesso al farmaco, la Regione Siciliana ha deciso di agire autonomamente. Prevede quindi l’acquisto di quantitativi limitati del farmaco, anche tramite la Centrale unica di committenza, destinati a specifiche categorie di pazienti diabetici.

© Riproduzione riservata