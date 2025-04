Giarratana, vasto incendio in contrada Margi: interventi aerei e sorveglianza notturna

Una lunga notte di fiamme ha caratterizzato il territorio della provincia di Ragusa ed in particolare a Giarratana. Dalle prime ore del 19 aprile e per l’intero arco delle ventiquattro ore successive, una vasta aera boschiva è stata teatro di una serie di incendi che hanno messo a dura prova uomini e mezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. In una Sicilia che ha appena iniziato a respirare l’aria della primavera , è bastata una scintilla per far divampare il pericolo

Tutto ha avuto inizio alle 3:30 del mattino del 19 aprile, quando le prime squadre operative sono state allertate per un vasto incendio divampato in contrada Margi, nel territorio di Giarratana, lungo la Strada Statale 194. Fiamme alimentate dal vento e dalla vegetazione inaridita hanno rapidamente avvolto ampie porzioni di macchia mediterranea e sterpaglie, rendendo complesse le operazioni di contenimento.

L’orografia impervia della zona ha impedito ai mezzi di terra di raggiungere alcuni fronti attivi. Da qui la richiesta urgente di interventi aerei, mentre da terra si alternavano le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile Regionale, prontamente mobilitati dalla sede di Ragusa. Il tramonto ha segnato la fine delle operazioni aeree, ma non certo del pericolo: un fronte di fuoco ancora attivo e non raggiungibile ha richiesto un presidio notturno di vigilanza nelle vicinanze di abitazioni e insediamenti rurali. Un atto di responsabilità e presenza silenziosa che ha protetto vite e beni. All’alba del 20 aprile, sono stati inviati due nuovi velivoli richiesti dal personale DOS del Corpo Forestale Regionale, con l’obiettivo di domare definitivamente i focolai residui. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

