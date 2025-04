Pasquarte a Comiso: da 70 anni iniziativa culturale e di arte

Torna Pasquarte iniziativa che ha alle spalle più di 70 anni di vita. Nello spirito del rinnovamento post conciliare, alcuni progetti vennero varati negli anni 70 del secolo scorso per arricchire la tradizionale festa religiosa della Pasqua così ricca di elementi folkloristici.

Pasqua Arte è un’iniziativa culturale della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso. La prima edizione si è svolta nel 1964, ben 71 anni fa. Venne promossa dal parroco del tempo, monsignor Giovanni Battaglia e da un gruppo di giovani laici. La Pasqua 2025 segna un rilancio dell’iniziativa con contenuti adeguati ai tempi attuali. L’edizione 2025 di Pasquarte è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Calicantus Aps e con l’Ufficio per la cultura della Diocesi di Ragusa. L’obiettivo è di valorizzare e promuovere la continuità delle varie espressioni artistiche che hanno storicamente caratterizzato Comiso quale laboratorio creativo dell’intera comunità degli Iblei. Comiso, non a caso, è sede di un Istituto d’arte, oggi liceo artistico, nato agli inizi del 900 come “Regia Scuola d’arte”.

Le mostre di Vittorio Emanuele e di trenta artisti siciliani

La mostra è ospitata in corso Vittorio Emanuele 251, a pochi metri dalla basilica. Sono esposte 30 opere di artisti locali professionisti e quattro opere vincitrici del concorso rivolto agli artisti emergenti. La mostra è stata inaugurata dal vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa. Il vescovo ha anche scritto una “lettera agli artisti”. Per l’organizzazione è stato costituito un comitato costituito da Vittorio Emanuele quale presidente, l’architetto Francesco Venerando Mantegna, Giuseppe Di Mauro ingegnere e presidente di Calicantus, l’architetto Luigi Aggius Vella, il pittore Salvo Barone, il sacerdote don Marco Diara, originario della parrocchia, Andrea Guastella, critico d’arte. Il presidente Vittorio Emanuele, artista di origini siciliane, si è formato a Brera e ha studiato con i maestri Alvaro Monnini, Micol De Palma e Luigi Timoncini. Oggi è docente alla Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco di Milano.

Il programma di Pasquarte vede anche un’esposizione di opere dello stesso Vittorio Emanuele, esposte dal 12 al 30 aprile nella sede del circolo di cultura “Gesualdo Bufalino”, in corso Vittorio Emanuele 261. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Mercoledì scorso, sempre nella sede del circolo Bufalino, si è svolto un incontro pubblico con Beatrice Lauretta sul tema “Il rischio della speranza”. Ha moderato l’incontro Giuseppe Di Mauro, presidente dell’Associazione Calicantus e membro del Comitato promotore.

La “mostra diffusa” degli abiti degli “angeli” di Gesù Risorto e Maria Annunziata

Altro evento culturale, la mostra dei vari abiti degli “angeli” di Gesù Risorto e della Madonna Annunziata che negli anni si sono succeduti ai piedi delle vare dei due simulacri. Si tratta di manufatti dell’arte sartoriale locale, realizzati con pizzi, merletti e pietre preziose. I vari abiti sono esposti nelle vetrine di numerosi negozi della città e costituiscono una vera e propria “mostra diffusa” che testimonia come si sia evoluta nel tempo l’arte sartoriale legata a questi particolari manufatti e il gusto che li accompagna. Uno degli aspetti caratteristici della festa è infatti la presenza dei due bambini che vestono i panni dell’angelo e che accompagnano tutta la processione, che dura più di 12 ore. I bambini (o meglio gli “angioletti”) intonano il canto del “Regina Coeli laetare …” poco prima della “paci”, l’incontro gioioso dei due simulacri, che si ripete 14 volte nell’arco della giornata. Quest’anno saranno Biagio Arena, 9 anni, ai piedi di Gesù Risorto ed Enrico Distefano, anch’egli 9 anni, ai piedi della Madonna Annunziata. Enrico vestirà con i colori bianco e azzurro, bianco e rosso invece per l’angelo che siederà ai piedi di Gesù Risorto.

