Vittoria, incendio in abitazione all’alba: paura per due residenti salvati dal fumo

Questa mattina, un incendio ha interessato a Vittoria il primo piano di un’abitazione civile. Le fiamme, sviluppatesi presumibilmente per un cortocircuito elettrico, hanno in breve tempo invaso i locali, generando una densa coltre di fumo che ha reso necessario un delicato intervento dei soccorritori. All’interno dell’appartamento si trovavano due persone, sorprese dal rogo e messe in pericolo non tanto dalle fiamme, quanto dalla rapidità con cui il fumo si è propagato negli ambienti. Proprio per questo, in via precauzionale, è stato immediatamente richiesto l’intervento del personale del 118, che ha provveduto a verificare le condizioni di salute degli occupanti, fortunatamente rimasti illesi ma visibilmente scossi.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è giunta sul posto pochi minuti dopo la segnalazione. I Vigili del Fuoco hanno dapprima circoscritto le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse ad altri ambienti dell’edificio, e successivamente hanno effettuato un accurato controllo strutturale, in particolare sul tetto in tavole e tegole, per assicurarsi del completo spegnimento e della messa in sicurezza della casa. Secondo le prime ricostruzioni, il focolaio iniziale si sarebbe sviluppato da un’area dell’impianto elettrico interno, ma sarà compito degli accertamenti tecnici chiarire con esattezza le cause. Sul posto anche il personale della Polizia di Stato, che ha avviato gli opportuni rilievi.

