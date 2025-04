Nuova scossa di terremoto avvertita nel ragusano, epicentro a nord-ovest di Noto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, domenica 20 aprile 2025, alle ore 12:57 con epicentro a circa 7 chilometri a nord-ovest di Noto, in provincia di Siracusa.

Il sisma, localizzato a una profondità di 28 chilometri, è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. La scossa, seppur di lieve entità, è stata avvertita distintamente in alcune aree del Ragusano, soprattutto nei piani alti degli edifici.Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Si tratta di un evento che rientra nella normale attività sismica dell’area, già interessata da fenomeni analoghi nei giorni scorsi. Le autorità monitorano la situazione in via precauzionale, ma non vi sono motivi di particolare allarme.

