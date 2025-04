Vittoria, una notte tra le fiamme: tre incendi in poche ore, paura e domande

La notte scorsa. la città di Vittoria si è tinta di rosso fuoco con tutta una serie di incendi che ha tenuto impegnate per ore squadre dei vigili del fuoco. Alle 22:15, un rogo è divampato in contrada Alcerito, all’interno di un deposito di attrezzi agricoli. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri locali dell’azienda agricola. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti.

Appena quarantacinque minuti dopo, alle 23:00, un nuovo allarme: un’autovettura Fiat Panda è stata completamente avvolta dalle fiamme in contrada Bosco Rotondo, sempre a Vittoria. L’auto era parcheggiata davanti a un’abitazione, i cui prospetti sono stati danneggiati dal calore. Anche in questo caso, il pronto intervento ha evitato conseguenze peggiori. Alle 5:00 del mattino del 20 aprile, un’altra vettura, una Y10, è andata in fumo in via Saragat, ancora una volta a Vittoria. Si indaga sull’origine dolosa o accidentale degli incendi, ma la ripetitività solleva interrogativi inquietanti.

