Il Ragusa Calcio si appresta ad affrontare l’Akragas

Il Ragusa si appresta ad affrontare una delle settimane più intense del campionato, con tre partite in otto giorni, che richiedono resistenza, tenacia e determinazione. Domani, alle 15:00, la squadra sarà impegnata allo stadio Esseneto di Agrigento contro l’Akragas, in una partita valida per l’ottava giornata di campionato.

Il mister Alessandro Erra ha riconosciuto l’importanza di questo match, pur avendo avuto poco tempo per prepararlo: “Abbiamo avuto solo un giorno per lavorare sulla partita, dopo lo scarico di ieri. Ma la squadra è matura e consapevole della posta in gioco”. Ha sottolineato che, nonostante la posizione attuale in classifica, l’Akragas ha un organico di talento, specialmente a centrocampo e in attacco.

Erra ha inoltre affermato che si aspetta una sfida molto impegnativa, ma la squadra è determinata a proseguire la propria serie positiva: “Avremo delle defezioni importanti, come spesso accade, ma ho piena fiducia in chi sarà chiamato a scendere in campo. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e faremo del nostro meglio per ottenere un risultato positivo”.

