Consegnati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Acate

L’ASP di Ragusa ha compiuto un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale con l’avvio dei lavori per la Casa di Comunità di Acate, uno dei 39 interventi previsti dalla Missione 6 del PNRR. L’opera, del valore complessivo di 927.000 euro, sarà realizzata grazie a un finanziamento di 746.000 euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la restante somma coperta dal bilancio dell’ASP.

Il progetto

Il progetto prevede la riqualificazione dell’edificio di via Vittorio Veneto, attualmente sede del Poliambulatorio, con interventi di efficientamento energetico, tra cui il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione e la sostituzione degli infissi. I lavori dureranno otto mesi e saranno divisi in due fasi per mantenere attivi i servizi sanitari attualmente offerti.

Il Direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago ha sottolineato come l’ASP stia rispettando i tempi del PNRR, puntando a completare tutte le opere entro il 2025. Le Case di Comunità, ha aggiunto, rappresentano una svolta nell’assistenza territoriale, poiché consentiranno di alleggerire la pressione sugli ospedali grazie alla domiciliarizzazione delle cure per i pazienti non acuti.

