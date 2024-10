“Soggiorno Letterario” della Scuola Holden di Torino nel Parco Letterario “Gesualdo Bufalino” di Comiso

Il “Soggiorno Letterario” della Scuola Holden di Torino, che si terrà nel Parco Letterario “Gesualdo Bufalino” di Comiso, rappresenta un evento significativo per la città. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità di ospitare quattro studenti e un insegnante della Scuola Holden per una residenza letteraria che si svolgerà tra il 24 e il 27 ottobre.

Questo progetto consentirà agli studenti di immergersi nei luoghi in cui Gesualdo Bufalino ha vissuto e di esplorare la sua città natale, Comiso, attraverso la lente della sua opera letteraria. Oltre a visitare i luoghi cari allo scrittore, gli studenti parteciperanno a incontri con alcuni alunni dell’Istituto “Giosuè Carducci” e con personalità che hanno studiato e conosciuto Bufalino.

Il progetto è coordinato dallo scrittore Andrea Tarabbia, il quale terrà anche una lezione agli studenti delle scuole superiori sul significato della scrittura, sottolineando che scrivere non è solo raccontare storie, ma anche lavorare sulla lingua e riflettere sul contesto culturale di appartenenza. Durante la residenza, gli studenti della Scuola Holden raccoglieranno ispirazioni che tradurranno in brevi racconti, che verranno poi letti pubblicamente.

Il sindaco Schembari ha evidenziato l’importanza del legame tra Bufalino e Comiso, una relazione che ha alimentato le pagine indimenticabili che lo scrittore ha dedicato alla sua città. Ha concluso esprimendo la soddisfazione di poter far incontrare questi studenti con gli alunni del “Carducci” durante una conferenza-dibattito che si terrà il 25 ottobre presso l’Auditorium Carlo Pace, e che sarà incentrata sulla scrittura creativa e sul senso della narrativa.

