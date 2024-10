Calcio: trasferta Vietata ai tifosi del Vittoria contro l’Avola

In vista della prossima partita del campionato di Eccellenza girone B tra Città di Avola e FC Vittoria, è stata adottata una misura di sicurezza che prevede l’interdizione della trasferta per tutti i cittadini residenti nella provincia di Ragusa. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine durante l’incontro sportivo.

La società invita quindi i tifosi a rispettare questo provvedimento e a non recarsi presso il campo di gioco. La collaborazione di tutti è essenziale per preservare l’integrità dell’evento e garantire un ambiente sicuro per gli atleti e il pubblico presente. Siamo certi che questa misura verrà accolta con comprensione e senso di responsabilità da parte di tutti gli appassionati.

© Riproduzione riservata