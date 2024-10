Lo Scicli C. R. incontra il Niscemi con un nuovo tecnico in panchina. La gara di Promozione si gioca a Caltagirone

In mancanza della disponibilità del nuovo campo sportivo di Niscemi i cui lavori sarebbero in corso, la gara di domani, valevole quale sesta giornata del Campionato di Promozione Girone D, si gioca a Caltagirone, in campo neutro. Per lo Scicli C.R. è una gara difficile ma non certo proibitiva. Difficile perchè il Niscemi è la capolista del girone D del campionato di Promozione con 15 punti avendo a suo favore cinque partite giocate e cinque partite vinte.

Nessuna sconfitta e nessun pari ad oggi per la squadra nissena che mira ad andare in Eccellenza; non proibitiva perchè lo Scicli C. R., pur essendo nella bassa classifica con 3 punti frutto di quattro sconfitte ed una sola vittoria nelle cinque partite di stagione, ha un parco giocatore di valore che, forse, ancora manca di quell’amalgama e di quella forza di volontà che ci vuole in campo per andare in porta. Non si può negare a questi ragazzi la capacità di creare palle gol ma gli si deve recriminare il fatto che non riescono, dopo averle costruite, a realizzarle chiudendo il percorso della palla in porta. Questa inesperienza ha portato alla posizione in classifica che non fa onore ad una squadra costruita, con la regia del DS Saro Scollo, per un campionato dignitoso da una società fresca e decisa a non fare mancare nulla ai suoi giocatori.

A Caltagirone si và con l’intento di raccogliere un pari: sarebbe un risultato possibile. In questi giorni, intanto, il team è stato allenato dal nuovo mister Saro Monaca, uomo di esperienza che ha calcato diversi campi di categoria con successo. Il tecnico ispicese ha di che lavorare con l’obiettivo di fare rinascere la squadra ed il gioco. Intanto la società del presidente Franco Occhipinti ha tenuto ringraziare il tecnico uscente Peppe Rosa che ha presentato le sue dimissioni dall’incarico. “La società esprime un sentito ringraziamento per il lavoro svolto fin qui con impegno e serietà – ha scritto in una nota la dirigenza – e per aver trasmesso a tutti noi la sua grande professionalità. A mister Rosa vanno i nostri ringraziamenti ed un in bocca al lupo per un fortunato proseguio di carriera”.

© Riproduzione riservata