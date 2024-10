Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro il Paternò

Domani si terrà un importante incontro di Serie D – Girone I tra Ragusa e Paternò, allo stadio Aldo Campo a partire dalle ore 15:00. Il match è particolarmente sentito, vista la vicinanza tra le due tifoserie, e si preannuncia un pomeriggio di sport appassionato. La squadra del Ragusa, insieme a società e dipendenti, punta a conquistare una vittoria da dedicare al Presidente Coppa, recentemente colpito da un lutto per la perdita del padre.

Mister Alessandro Erra ha sottolineato la difficoltà della partita, definendo il Paternò una squadra esperta e ben allenata. Tuttavia, ha ribadito la determinazione del Ragusa di ottenere un risultato pieno, sfruttando il fattore campo e l’impegno costante mostrato dai suoi giocatori. “Domani sarà una giornata intensa – ha dichiarato Erra – e noi siamo pronti a dare il massimo per conquistare una vittoria importante.”

Il Ragusa affronterà una settimana densa di impegni, con altre due sfide in programma: mercoledì contro l’Akragas e domenica 27 ottobre contro il Sambiase. Erra ha discusso con i giocatori dell’importanza di mantenere la concentrazione e l’impegno per affrontare al meglio queste tre gare, che potrebbero rappresentare un’opportunità per migliorare la posizione in classifica.

Sul fronte degli infortuni, il Ragusa dovrà fare a meno di Danti, Ahmetaj e Sottil, che saranno assenti per il match.

