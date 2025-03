Bulimia e anoressia, a Modica conferenza del Kiwanis

Dopo l’inaugurazione, il 15 marzo scorso, della “panchina Lilla” nell’area di ingresso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, il club di Modica promuove, come peraltro annunciato, una conferenza sul tema: “Anoressia e bulimia: come, quando e perché”.

L’appuntamento è per martedì 25 marzo alle ore 11.30 nell’aula magna del Liceo Classico “Galilei-Campailla” a Modica.

Il programma prevede i saluti del prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello, dirigente scolastico dell’Istituto “Galilei- Campailla”, quello della presidente del club di Modica, Maria Zingale, del luogotenente Governatore Kiwanis Div. 3 Sud-Est, Antonello Forestiere.

I lavori saranno introdotti da Antonio Davì, specialista infettivologo e luogotenente eletto Governatore Kiwanis Div. 3 Sicilia Sud Est.

La relazione sul tema della conferenza sarà tenuta dalla dr.ssa Annamaria Nigro.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata