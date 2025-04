La Pasqua raccontata negli scatti delle collettiva di fotografia in corso a Modica

L’iniziativa è promossa dal Gruppo fotografico Luce Iblea ed è ospitata nella sede della Società Operaia Mutuo Soccorso in corso Umberto I° a Modica. Ventitrè gli appassionati che si sono misurati sul tema della Pasqua: Gaia Aprile, Simona Arrabito, Peppe Biscari, Nunzio Brugaletta, Marcella Burderi, Franco Carracchia, Orazio Cavallo, Emanuela Distefano, Alessandro Ferro, Lodovico Inclimona, Renato Iurato, Enzo Gabriele Lanza, Nunzio Lorefice, Peppe Mauro, Peppe Paternò, Pippo Pitino, Salvatore Pluchino, Corrado Presti, Enrico Ristuccia, Rocco Schininà, Paola Scollo, Tonino Trovato ed Emanuele Tumino. La collettiva chiuderà il prossimo 10 aprile. In mostra un collage di scatti che presentano, in bianco e nero ed a colori, la comunità intenta nei preparativi della Settimana Santa e si soffermano sull’evento che ancora sorprende: La Resurrezione. Un fatto che diventa gesto unitario e collettivo che racconta la Sicilia e la Pasqua che si vive in ogni città, in ogni borgo.

Gli orari della mostra: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

© Riproduzione riservata