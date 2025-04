Sicilia Segreta: visita guidata a Palazzo Castro-Polara Grimaldi a Modica

L’evento è organizzato da Sicilia Segreta e porterà a visitare uno dei palazzi più significativi di Modica. Appuntamento domenica in via San Michele, la scalinata del lato destro al Duomo di San Giorgio in corso San Giorgio, per i due turni, uno alle 10.15 ed uno alle 11.15. Il palazzo Castro-Polara Grimaldi è in una zona in cui si domina la città di Modica: il suo esterno spicca per i dettagli architettonici e decorativi in stile Liberty.

La guida accompagnerà i partecipanti in un viaggio nel tempo tra segreti e fasti della nobile famiglia siciliana. La visita riguarda anche le stanze del palazzo dove sono custoditi ancora gli arredi originali, gli affreschi, le porcellane, le posate. Luogo di straordinaria bellezza, il 17 febbraio scorso, il Palazzo Castro-Polara Grimaldi è stato raccontato, su Rai Uno, nella puntata di Alberto Angela – “La Sicilia di Montalbano” all’interno del programma Ulisse, il piacere della scoperta.

Foto: Luigi Aprile

© Riproduzione riservata