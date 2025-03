Calcio giovanile, due atleti del Modica e uno del Vittoria convocati nella rappresentativa regionale

Tre calciatori convocati nella rappresentativa regionale juniores. Il portiere vittoriese Cristian Malandrino e i calciatori del Modica Giorgio Mallia e Dario Cappello sono stati convocati dall’allenatore Giuseppe Russo per la gara amichevole che si svolgerà domani alle 15 al Polisportivo Fulgatore di Trapani. I tre giocatori faranno parte del gruppo che affronterà la “Primavera 4” del Trapani.

I 25 atleti, tutti juniores, sono già da tempo all’attenzione dei tecnici federali per le prestazioni da loro fornite nelle squadre di appartenenza. Cristian malandrino ha anche fatto parte della rappresentativa nazionale Under 17 e Under 19 dell’Italia meridionale.

Malandrino è il secondo portiere del Vittoria. È originario di Comiso ed e cresciuto nella Fair Play, poi è passato alla Game Sport Ragusa. Nonostante la giovane età è sceso in campo più volte, disputando alcune gare da titolare. Attualmente +è uno dei giovani più promettenti nel panorama del calcio giovanile dilettanti.

© Riproduzione riservata