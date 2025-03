Calcio Eccellenza: vincono Modica, Vittoria e Milazzo. Si contenderanno il successo fino alla fine

di Francesca Cabibbo – Il campionato di Eccellenza emette i primi verdetti. La lotta per la promozione sarà una questione a tre. Modica e Milazzo, attuali capoliste, si contenderanno il successo finale nelle ultime due giornate di campionato. Il Vittoria, con tre punti di distacco, sarà il terzo incomodo, ma a meno di un miracolo non potrà riuscire nell’impresa di agguantare la vetta. Le altre due squadre del gruppetto di testa Città di Avola e Nebros da oggi sono definitivamente fuori dalla lotta per il vertice. L’Avola è stata battuta proprio dal Milazzo, la Nebros è stata battuta dal Rosmarino. Entrambe le squadre sono matematicamente fuori dalla lotta per il vertice. Disputeranno i play off.

Le tre squadre di testa Milazzo, Modica e Vittoria vincono tutte. Il Modica trionfa contro l’Aci sant’Antonio. In vantaggio nel primo tempo con Ebanilson De Lima Viegas, subisce il pari degli acesi su calcio di rigore. A Fissare il risultato sul 2-1 e a regalare tre punti alla sua squadra è stato Gabriele Cacciola.

Anche il Vittoria coglie un’importante successo, questa volta tra le mura amiche, con una cinquina. I gol sono stati realizzati da Lucarelli, Lo Nigro, Diogo (autore di una doppietta) ed Esposito. Il risultato non è mai stato in discussione e il Vittoria ha chiuso il primo tempo già con un vantaggio di tre gol. Poi nella ripresa gli attaccanti biancorossi siglano addirittura tre gol.

Detto della classifica, che rimane invariata ma che – quando mancano 180 minuti alla conclusione del campionato – ha già consegnato i primi verdetti, diciamo anche di un campionato mai avvincente come in questa stagione. Il lotto delle cinque squadre di testa ha fatto il vuoto alle sue spalle, quasi un campionato a se. I play off già da tempo sono un affare che riguarda solo cinque squadre: una sarà promossa in serie D, le altre entreranno nel lotto dei play off. La differenza dei valori in campo è notevole e cinque squadre hanno dato vita a un campionato quanto mai avvincente. Tutte erano e sono attrezzate per il salto di categoria, ma una sola vincerà il campionato.

Nella classifica avulsa è in vantaggio il Milazzo, ma se Modica e Milazzo dovessero arrivare appaiate all’ultima giornata sarà uno scontro diretto in campo neutro a decidere la partita. Si deciderà tutti in 90 minuti e se non dovessero bastare si andrà ai supplementari e poi ai rigori a oltranza.

Un campionato come questo sarà ricordato a lungo. E si ricorderà soprattutto la bella prestazione delle due squadre della provincia, Modica e Vittoria. Il Vittoria ha cambiato molto, tantissimi giocatori e ben tre allenatori. Con la guida di Nicolò Terranova il Vittoria ha sempre vinto e ha conquistato un solo pari esterno sul campo della capolista Milazzo. Oggi resta il rammarico per alcune occasioni perse, per alcune partite mandate alle ortiche, per qualche giocatore che non si è mai integrato con la squadra, con alcune scelte che sono state fatte in maniera altalenante. I dirigenti hanno però la dote della perseveranza, di non aver lasciato nulla di intentato fino alla fine. E anche se non vincerà il campionato, Il Vittoria potrà certamente dire di non essere secondo a nessuno. E il finale di campionato lo dimostra.

Il Modica ha fatto della costanza e della coesione la sua arma migliore. Durante il campionato ha sbagliato pochissimo e i risultati lo dimostrano. Se la giocherà fino alla fine e negli ultimi 180 minuti i tigrotti faranno di tutto per regalare Ai proprio tifosi la gioia di una promozione in serie D. Ma il traguardo è ancora lontano.



