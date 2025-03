Rush finale nel campionato di Eccellenza. Modica e Vittoria lottano per la promozione

Un campionato avvincente fino alla fine. Mancano tre giornate all conclusione del campionato di Eccellenza e tutto e ancora incerto in testa alla classifica, così come nella zona retrocessione.

Modica e Milazzo viaggiano appaiati in vetta alla classifica con 57 punti. Il Vittoria insegue a quota 54. Citta di avola e Nebros hanno rispettivamente 52 e 51 punti.

Modica e Milazzo lotteranno fino alla fine per la promozione in serie D. Per il Vittoria e per altre due squadre sono ridotte al lumicino. In caso di parità le due squadre in vetta si scontreranno in un unico match spareggio.

Ma già il turno del 30 marzo potrebbe riservare delle sorprese. Il Milazzo ospita l’Avola che potrebbe cercare di rosicchiare dei punti e indirettamente favorire il Modica. I rossoblù, a loro volta, giocano contro l’Aci Sant’Antonio, mentre il Vittoria ospita la Jonica. La Jonica e in zona play out e cercherà di tirarsene fuori e trovare la salvezza diretta. L’Aci Sant’Antonio invece dovrà cercare di restare fuori dalla zona play out. Non ha ancora la certezza matematica.

Il Vittoria del nuovo allenatore Nicolò Tetrranova ha finora vinto tutte le gare disputate con un solo pareggio. Un ruolino di marcia invidiabile. La società ha confermato l’allenatore per la prossima stagione e ha varato lo staff tecnico. Il Vittoria lottera fino alla fine per la promozione, ma ovviamente il suo campionato dipende dai risultati degli altri. Si disputeranno i play off (vero terno al lotto), ma si prepara soprattutto la prossima stagione, con una società più solida e uno staff tecnico che già da marzo può cominciare a costruire per il prossimo campionato.

