FC Vittoria, la svolta di Terranova: difesa solida e gioco più convincente

Cinque giornate, un solo gol subito – peraltro un’autorete. Il FC Vittoria sta ritrovando la propria identità grazie al lavoro di Nicolò Terranova, che sta riuscendo a dare alla squadra maggiore solidità difensiva ed equilibrio tattico.

L’ultima prestazione contro la Leonzio ha evidenziato i progressi del gruppo, con un gioco più fluido e una fase offensiva più efficace. Lo stesso Terranova ha espresso soddisfazione: “Contro la Leonzio ho visto per la prima volta una squadra con un ottimo palleggio e qualità di gioco, senza subire troppo gli avversari. La fase offensiva è migliorata, ma dobbiamo restare sempre sul pezzo. Questo è un campionato che si deciderà probabilmente all’ultima giornata e non possiamo permetterci cali di tensione. Devono essere gli avversari a sbagliare, non noi. Contro la Jonica servirà lo stesso atteggiamento”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dalla società: “Ringrazio la dirigenza per avermi messo nelle condizioni di lavorare al meglio. È fondamentale avere alle spalle una società che crede nel progetto e ci permette di lavorare con serenità”.

Ora il Vittoria si prepara alla sfida con la Jonica, con l’obiettivo di confermare i segnali positivi. Terranova sa che il percorso di crescita è ancora lungo, ma la strada imboccata sembra quella giusta: “Ci sono ancora aspetti da perfezionare, sia in difesa che in attacco. Dobbiamo continuare a migliorarci per essere competitivi fino alla fine”.

Domenica sarà un altro banco di prova importante, ma il FC Vittoria sembra finalmente aver trovato la giusta rotta.

