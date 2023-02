“Fate il tampone ai migranti prima di trasferirli a Pozzallo”. L’appello di Ammatuna. Uno su tre è positivo

Da Pozzallo paletti ben precisi. Prima di arrivare nell’hotspot della cittadina iblea i migranti dovranno essere sottoposti a tampone anti covid-19. Il sindaco Roberto Ammatuna è chiaro e non concede alternative. “La nostra città come sempre accoglie con grande umanità, ma lo vuole fare con la massima sicurezza e non è tollerabile che siano trasferiti immigrati senza che siano stati eseguiti prima i tamponi per il covid. Si ha la sensazione che gli sbarchi dei migranti, specialmente da Lampedusa, stiano mettendo in crisi procedure e meccanismi che ormai erano consolidati da anni”.

L’intervento del sindaco Ammatuna dopo i trasferimenti degli ultimi giorni da Lampedusa all’hotspot di Pozzallo. Un terzo dei migranti positivi al virus.

Sotto accusa, infatti, gli ultimi due trasferimenti da Lampedusa con motovedette militari. “Non si può non esprimere grande perplessità per gli ultimi due trasferimenti di migranti da Lampedusa con motovedette militari – afferma il sindaco Ammatuna – in cui sono stati trasportati nell’hotspot di Pozzallo 178 migranti, un terzo dei quali positivi al covid. Non è accettabile che possono essere accolti migranti senza che venga eseguito prima il tampone, così come avviene da sempre in ogni sbarco a Pozzallo con l’efficiente e prezioso coordinamento della Prefettura di Ragusa. Non è possibile che nessuno informi il Sindaco, massima autorità sanitaria del territorio”.

Le altre preoccupazioni da parte di Ammatuna

“Le condizioni dei migranti arrivati non erano fra quelle migliori anche perché a Lampedusa non era stato consegnato nemmeno il ticket con gli indumenti. Vero è che ormai il covid non rappresenta un grande pericolo, ma è altrettanto vero che la cautela deve essere sempre massima – puntualizza il primo cittadino – a Pozzallo da sempre ci si è organizzati al meglio, garantendo prima di tutto accoglienza con sicurezza e legalità. Ecco perché ci permettiamo di suggerire al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Agrigento di far eseguire i tamponi a tutti i migranti che vengono trasferiti”.