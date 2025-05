“Faro in Festa” riaccende Punta Secca: visite al faro, arte, sapori e musica sul mare

Emozione, cultura e tradizione si incontrano nella seconda edizione di Faro in Festa, in programma dal 31 maggio al 2 giugno nella suggestiva frazione marinara di Punta Secca. Il protagonista assoluto? Il Faro Scalambri, simbolo del borgo e scrigno di storia, che aprirà nuovamente le sue porte al pubblico per visite guidate gratuite in collaborazione con il Comando Zona Fari Sicilia.

Un’occasione rara per ammirare dall’alto uno dei luoghi più iconici della Sicilia e vivere un’esperienza autentica tra mare, cultura, arte e gastronomia.

“Faro in Festa non è solo una celebrazione simbolica, ma un vero viaggio nelle radici e nelle potenzialità del nostro territorio”, afferma il sindaco Peppe Dimartino. “Un fine settimana pensato per grandi e piccoli, per chi ama scoprire, imparare e divertirsi”.

Il programma: tra arte, gusto e intrattenimento

Domenica 1° giugno, la bellezza del paesaggio diventa ispirazione per gli artisti dell’Estemporanea d’arte “Omaggio a Punta Secca”, con premiazione lunedì 2 giugno.

La cultura gastronomica sarà al centro di “Vivere il Mare”, con show-cooking, laboratori didattici, dimostrazioni sul pesce povero e la tradizionale lavorazione del pane di San Giuseppe. Piazza Concordia si trasformerà in un Baby Village, spazio a misura di bambino con giochi, animazione e intrattenimento.

La musica sarà colonna sonora dell’evento con: “Notte Italiana by Copia e Incolla” (31/05), “Fab Frequency” (01/06) e la spettacolare Kamarinense Street Band (02/06).

