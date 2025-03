Far West in via Milano a Vittoria: un giovane spara ad un coetaneo e poi si consegna alle forze dell’ordine

Sparatoria nella notte a Vittoria. Un giovane ha ferito con alcuni di pistola un coetaneo. È accaduto nella zona di via Milano / via Adua nel cuore della notte. Un’auto, una Fiat Panda con un giovane a bordo, è arrivata nei pressi di un’abitazione. Dalla casa è uscito un giovane, forse con l’intento di salire sulla vettura. Ma il giovane che si trovava al volante ha esploso alcuni colpi di pistola. La vittima è fuggita a piedi e il suo interlocutore lo avrebbe inseguito. Alla fine il giovane è caduto a terra: per lui, una profonda ferita alla spalla. È stato portato in ospedale a Ragusa, è stato sottoposto a intervento chirurgico, ma non corre pericolo di vita. La prognosi è di 40 giorni.

Le indagini cono condotte congiuntamente da Carabinieri e Polizia. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona che avrebbero dato un quadro già abbastanza chiaro dell’accaduto. Il giovane feritore è già stato assicurato alla giustizia. Pare che abbia scelto di consegnarsi spontaneamente. Pare che abbia dei precedenti. Nei suoi confronti è scattato un fermo su richiesta del sostituto procuratore di turno Monica Monego Ora si cercherà di capire cosa sia accaduto nel cuore della notte e quali le cause dell’accaduto. Si tratta di un episodio dai contorni strani, con modalità per certi aspetti inusuali.

