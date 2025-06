Falò di suoni, cori urbani e swing: A Ragusa la Festa della Musica

La musica torna a prendersi la città. E stavolta lo fa con un battito unico, corale, condiviso. A partire da sabato 21 giugno, Ragusa accende l’estate con la Festa della Musica, un evento gratuito, diffuso e travolgente, che trasforma piazze, strade e scorci barocchi in un grande spazio sonoro collettivo.

Tre date, tre scenari – Marina di Ragusa (21 giugno), Ragusa superiore (27 giugno), Ragusa Ibla (13 luglio) – e un solo spirito: la musica come linguaggio che unisce, coinvolge, libera.

La manifestazione, curata da Marco Guastella e Rocco Boccadifuoco, è promossa dall’associazione Sicilia Event con il patrocinio del Comune di Ragusa e il sostegno dei CCN locali e della Pro Loco. L’idea è semplice quanto potente: suonare ovunque, tutti, insieme.

“100 chitarre, 1000 voci”: la rivoluzione parte dalle corde

Il cuore dell’edizione 2025 è il progetto “100 Chitarre 1000 Voci”, un invito aperto a chiunque sappia pizzicare una corda o intonare un ritornello. Nessun palco, nessuna audizione: solo persone, strumenti e la voglia di suonare in libertà.

A dirigere questo grande falò urbano saranno Luca Sallemi ed Emilio Assenza, in un repertorio che va da Vasco Rossi a Lucio Battisti, passando per Lucio Corsi e gli 883. Il 21 giugno a Marina e il 27 giugno in centro storico, la città sarà un’onda sonora inarrestabile.

La Festa della Musica si apre il 21 giugno a Marina di Ragusa (dalle ore 18), con la potenza della Kamarina Street Band, i suoni vintage dei Rollers RG&CT, i dj set elettronici di Dj Hummer e Dj Santy con visual live, e le vibrazioni della Revolution Blues Band. Spazio anche alle band Paprika, Cut-Off, Magic Sound e alle danze swing che infiammeranno la piazza.

Venerdì 27 giugno, Ragusa superiore si trasforma in un’arena musicale che va da Piazza San Giovanni a Corso Italia. Jazz con i Rim Shot, energia contagiosa con la Renzo Arbore Tribute Band, elettronica con DJ Hummer e Giovanni Massari, pop e rock con Giama, Dogstar, Omìssis, i cori dei bimbi dell’associazione Armida e del Coro Mariele Ventre.

Gran finale a Ragusa Ibla, domenica 13 luglio, in un’atmosfera che unisce suggestione barocca e suoni in cammino. Tre giorni di concerti e performance: dai folk dei Tir Na Nog al cantautorato di Sikania, dai virtuosismi di Giuseppe Licitra al tango argentino sotto la scalinata della chiesa. La Kamarina Street Band guiderà ancora una volta il pubblico come in una festa di paese, tra improvvisazioni e balli swing. Per info sul programma: www.festadellamusicaragusa.it

