Fagnani, Ranucci e molti altri: torna “A tutto volume” con oltre 50 autori. A Ragusa dal 13 al 16 giugno

E’ online sul sito web www.atuttovolume.com il programma completo e dettagliato della 15esima edizione del festival letterario “A Tutto Volume” che torna ad animare le piazze di Marina di Ragusa, Ragusa e Ragusa Ibla dal 13 al 16 giugno prossimi, celebrando insieme ai lettori una speciale edizione.

Luciano Canfora, Giancarlo De Cataldo, Francesca Fagnani, Sigfrido Ranucci, Carlo Massarini, Giorgio Vallortigara, Paolo Nori, Pegah Moshir Pour, Viola Ardone, Giobbe Covatta, Ninni Bruschetta, Michele Masneri e molti altri autori saranno i protagonisti di questa nuova edizione del festival ideato e diretto da Alessandro Di Salvo e con guest director Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia e Paolo Verri. Quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti che occuperanno gli incantevoli spazi della città barocca siciliana coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso.

Il festival

Si aprirà, giovedì 13 giugno, con una serata dedicata ai Settant’anni della televisione italiana con l’evento speciale sul lungomare di Marina di Ragusa, chiamato “70 VOLTE TIVÚ”, condotto da Antonio Pascale e Paolo Verri, per poi venerdì 14 e fino alla sera di domenica 16, entrare nell’anima vera e propria della rassegna letteraria.La grafica, firmata anche quest’anno dall’agenzia MediaLive, riproduce alcune pagine di libri e una luna piena su cui è seduto un lettore immerso nella lettura. La presenza delle stelle accanto alla luna rappresenta il festival come una festa dei libri, animata da incontri che si protraggono fino a tarda sera, trasformando il centro storico di Ragusa in un luogo di cultura e scoperta. Il profilo del lettore seduto sulla luna, evoca l’immaginazione e la fantasia, offrendo un’interpretazione visiva della magia della lettura e del viaggio che essa porta con sé.

Le pagine dei libri, sfogliate in un movimento quasi danzante e fluttuante, simboleggiano il fluire della conoscenza e l’esperienza unica che ogni lettore vive durante il festival. Un chiaro invito a tutti gli amanti della letteratura a partecipare ad un evento unico nel suo genere, dove la cultura si manifesta da mattina a sera invadendo piazze e palazzi, anche sotto un cielo stellato, mentre le parole prendono vita. Accanto al fitto programma ufficiale, che prevede circa 50 incontri, torna anche “Extravolume”, con decine e decine di incontri off promossi da associazioni e case editrici regionali e nazionali. Quattro giorni di appuntamenti culturali ma anche di sole, mare, buona cucina, barocco e soprattutto tantissimi libri.

