Fabrizio Corona a Pozzallo: serata in un lido

Fabrizio Corona, il “re dei vip” è stato ospite a Pozzallo dove si è tenuta una serata in un lido, il Baru Beach Club. Qui, è stato l’ospite d’onore della serata, intrattenendo i numerosi avventori che, complici le vacanze estive, possono permettersi di far tardi la sera.

Fabrizio Corona è stato in questi giorni in vacanza a Noto, dove è stato avvistato più volte e anche a Catania, sua città natale. Era arrivato in Sicilia per festeggiare il compleanno del figlio Carlos, avuto con la modella Nina Moric.