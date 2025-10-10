Eva Sinacciolo, la voce di Scicli che incanta alla prova per “Amici 2025”

Da anni i suoi fans la seguono apprezzandone il talento. Lo stesso vale per la giovane talentuosa filmaker Martina Giannone che più volte l’ha coinvolta nei suoi lavori fra scrittura e canto. Ad Amici, nella fase di selezione della trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, Eva Sinacciolo, sciclitana di 22 anni, è stata parecchio apprezzata ma al confronto con Flavia Buoncristiani, 19 anni, non ce l’ha fatta. Questo stop non preclude la sua voglia di continuare. Allieva della Maestra Lina Pluchino, si è presentata con l’entusiasmo di chi crede in sé e vuole crescere ed emergere. Il verdetto della talent manager Sara Andreani, alla quale è affidato il giudizio sulle esibizioni dei giovani talenti, è stato selettivo ma propositivo: “siete entrambe tecnicamente e vocalmente davvero brave. Non è facile – ha commentato dopo la gara – Eva cerca di personalizzare i brani avendo la fortuna di avere questa vocalità molto importante. Dall’altro canto una bella intensità di Flavia, che per me vince la sfida”.

Non si molla. E’ l’imperativo della sciclitana Eva Sinacciolo.

Brava, vocalmente dotata e preparata, lo scorso anno ha aperto i concerti in Sicilia di Giovanni Caccamo. Un’occasione importante al fianco di un cantautore dalle mille qualità particolarmente apprezzato dal compianto Franco Battiato. Studia canto e si esibisce fin da ragazzina ed, al suo attivo, ha anche l’incisione di brani inediti. “Nonostante non abbia vinto la sfida sono contenta di come sia andata, sono comunque soddisfatta perché è venuta fuori la cosa più importante, quella che sono sul palco. In quel momento stavo più bene che mai, avevo un’adrenalina tale che tutta l’ansia è scomparsa e c’era solo musica. Questo non vuol dire che rimarrò ferma. Questo è solo l’inizio, vorrei tanto riprovare, perché chi si ferma è perduto” – è il commento di una giovane talentuosa che non può chiudere in un cassetto un sogno inseguito da tempo; un sogno che comincia a concretizzarsi portando la sua voce fuori dai confini locali.

