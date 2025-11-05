Ethan: la forza di un bambino, l’amore di una città per un battito di speranza

Ha solo 26 mesi, ma ha già conosciuto il significato della parola “lotta”.

Ethan, un bimbo di Ispica dal sorriso dolce e dagli occhi pieni di vita, convive dalla nascita con una malattia genetica rarissima: la sindrome di Rahman, una mutazione del gene HIST1H1E che nel mondo conta meno di cento casi conosciuti.

Una diagnosi che ha cambiato tutto per la sua famiglia, costretta a vivere tra viaggi, ospedali e terapie specialistiche. Di recente, nuove ricerche hanno rivelato che questa sindrome non si limita a rallentare lo sviluppo, ma influisce anche sui processi di invecchiamento cellulare, provocando una forma precoce che rende la situazione di Ethan ancora più delicata.

Nonostante tutto, il piccolo non smette di sorridere e di sorprendere chi gli sta accanto. La sua forza, dicono i genitori, è una lezione quotidiana di coraggio e speranza. Ma le cure sono costose, i centri specializzati si trovano in diverse regioni d’Italia e molte terapie non sono coperte dal sistema sanitario. Le spese per viaggi, visite e ricoveri sono diventate ormai insostenibili.

Per questo da Ispica è partita una gara di solidarietà. Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi dal titolo “Un futuro per Ethan: aiutiamo il piccolo grande guerriero”, che ha già superato i 4.400 euro.

L’obiettivo è garantire al bambino le terapie di cui ha bisogno e sostenere la famiglia nel lungo percorso di cure e riabilitazione.

Ogni contributo, anche il più piccolo, è un passo in più per dare a Ethan la possibilità di una vita serena e dignitosa.

Chiunque voglia sostenere la raccolta può farlo attraverso il link:

👉 https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-ethanaiutiamo-in-piccolo-grande-guerriero

In una città che non resta indifferente, la storia di Ethan è diventata il simbolo di un’intera comunità che sceglie di unirsi, di credere nella forza dell’amore e della speranza.

Perché, a volte, un sorriso può essere la cura più potente di tutte.

