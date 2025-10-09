Eternit, copertoni e vernici tossiche a pochi metri dalle case: l’ennesimo scempio ambientale a Vittoria

Un terreno privato ma adiacente alla strada provinciale che da anni nessuno si cura di bonificare. Ci troviamo a Vittoria, a Serra San Bartolo, e l’attivista del comitato Terre Pulite Riccardo Zingaro, continua a lanciare l’allarme nella speranza che chi di competenza possa intervenire: “Buongiorno amici dei disastri ambientali”: così comincia, con la consueta ironia amara, l’ultimo video-denuncia pubblicato su Facebook.

Alle sue spalle, come in ogni suo appello, l’ennesimo scempio ambientale ai margini della città di Vittoria: cumuli di rifiuti, pneumatici abbandonati, eternit, vernici, plastica e materiali tossici, a pochi metri dalle abitazioni.

Zingaro: “Un cocktail esplosivo pronto a bruciare l’aria che respiriamo”

Nel video, l’attivista cammina tra cumuli di immondizia e spiega cosa si trova alle sue spalle: amianto, eternit, vernici, polistirolo:”Un cocktail esplosivo, una bomba a orologeria pronta a bruciare e intossicare l’aria che respiriamo“.

Dove un tempo sorgevano serre e campi coltivati, oggi si estende una discarica abusiva. “Abbiamo segnalato tutto alle autorità – spiega Zingaro – ma non è servito a nulla”.

Terreno privato, ma nessuna bonifica

L’area in questione, precisa Zingaro, è un terreno privato adiacente alla strada provinciale 115, già oggetto di numerose segnalazioni: “La Polizia Municipale è intervenuta più volte, ma la zona non è mai stata bonificata. Ogni volta che torniamo, troviamo nuovi scarichi. Eternit, copertoni, vernici, rifiuti speciali. Da tempo ho lanciato l’allarme sul problema degli svuota-cantine: quello che troviamo sono soprattutto rifiuti dovuti alle pulizie di capannoni, vecchie masserie, abitazioni antiche, vernici. Ci chiediamo: com’è possibile che nessuno si accorga di lavori di ristrutturazione e gli enormi quantitativi di rifiuti che si generano riescano a passare inosservati a pochi passi dalla strada provinciale?”

© Riproduzione riservata