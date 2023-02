Estinta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Cuffaro. Ma promette che non si ricandiderà

Il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, la riabilitazione. È stata dichiarata ‘estinta’ la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ha finito, dunque, di scontare la sua pena e infatti ha dichiarato: “So di aver commesso molti errori e per i quali ho pagato un prezzo altissimo. Coltivo il diritto, e credo anche il dovere, di potere continuare a essere utile, per questo mi sono speso e mi sto spendendo, per affermare un partito di ideali e di valori: la Democrazia Cristiana”.

CUFFARO SI RICANDIDERA’?

E dato che adesso potrebbe in teoria ricandidarsi, cosa ha intenzione di fare l’ex governatore? All’Adnkronos, dichiara che il tempo delle sue candidature è finito e che intende dedicarsi solamente a far crescere il suo partito.