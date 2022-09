Elezioni: al fotofinish vince Ignazio Abbate per la Nuova Dc – Udc. Grazie ai suoi oltre 12 mila voti fa superare lo sbarramento regionale. VIDEO

Si è dovuto attendere oltre la mezzanotte e mezza per conoscere ufficialmente l’esito di tutte le sezioni della provincia di Ragusa per capire chi fosse il quarto deputato della provincia di Ragusa. Sarà Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica, esponente dell’Udc, candidato nella lista Nuova Dc che fa capo a Toto’ Cuffaro. Una vittoria, quella di Abbate, avvenuta al fotofinish visto che per tutta la serata c’è stato un continuo confronto con la lista di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, con il candidato Paolo Monaca di Ispica, ex assessore comunale defenestrato dal sindaco Innocenzo Leontini perché aveva deciso di sostenere appunto il progetto di De Luca.

Abbate è risultato essere, con oltre 12 mila preferenze, il piu’ votato della provincia di Ragusa.