Entra nella casa nella zona rossa della frana di Niscemi e pubblica video sui social: denunciato

Avrebbe violato più volte il divieto di accesso alla zona rossa per entrare nella propria abitazione e girare video poi pubblicati sui social. Per questo motivo la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di Niscemi alla Procura della Repubblica.

L’uomo è accusato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità dopo essere stato sorpreso ad accedere alla propria abitazione situata a ridosso del costone della frana, all’interno dell’area dichiarata interdetta a seguito degli eventi franosi verificatisi nei mesi scorsi.

L’ingresso nella casa nonostante il divieto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi, lo scorso 17 marzo il residente avrebbe fatto accesso nella propria abitazione nonostante il divieto imposto dall’ordinanza sindacale.

L’immobile si trova infatti nella zona colpita dalla frana che ha interessato parte del territorio lo scorso gennaio e che ha portato alla creazione di un’area di sicurezza interdetta ai residenti per motivi di incolumità pubblica.

Una volta entrato nella casa, l’uomo avrebbe realizzato un video poi pubblicato sui propri canali social.

Un precedente episodio simile

Gli accertamenti effettuati dagli investigatori hanno fatto emergere che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Un comportamento analogo sarebbe infatti avvenuto già nel mese di gennaio, quando l’uomo avrebbe violato per la prima volta il divieto di accesso alla zona rossa.

Anche in quella circostanza avrebbe girato un filmato all’interno dell’abitazione, condividendolo successivamente sui social network.

La denuncia alla Procura di Gela

A seguito delle verifiche svolte dagli agenti della Polizia di Stato, il cittadino niscemese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

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