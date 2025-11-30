Enjoy Barocco verso la governance del futuro: al via la fase decisiva del “Destination Building”

Il progetto Enjoy Barocco, la DMO che unisce i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, entra nella fase più delicata e strategica del suo percorso: la definizione partecipata del modello di gestione della futura destinazione turistica. Un passaggio cruciale, che punta a creare una governance stabile, condivisa e sostenibile capace di guidare lo sviluppo turistico dell’area nei prossimi anni.

Dall’ascolto alla costruzione: il percorso avviato nei mesi scorsi

Il processo di Destination Building ha preso forma nei mesi scorsi con cinque incontri territoriali svolti nei Comuni dell’area, che hanno coinvolto operatori, associazioni, enti pubblici e privati.

Durante questi appuntamenti – ospitati a maggio a Ispica, Modica, Ragusa, Scicli e Santa Croce Camerina – è stato possibile:

analizzare punti di forza e criticità dell’offerta turistica attuale;

confrontarsi su modelli, opportunità e fabbisogni;

aggiornare gli operatori sulle prime azioni avviate dalla DMO;

condurre focus group partecipativi guidati da Marco Platania, direttore dell’Osservatorio Turistico, e dal destination manager Christian Del Bono.

Da questi tavoli sono emersi dati e visioni strategiche fondamentali su quattro assi chiave: offerta turistica, governance, percezione del brand, priorità promozionali.

Ora si entra nella fase operativa: costruire il modello di gestione

La DMO annuncia ora l’avvio della fase conclusiva: quella in cui, sulla base di quanto raccolto, si definirà la futura architettura gestionale della destinazione Enjoy Barocco.

Un modello che dovrà rispondere a due criteri essenziali:

sostenibilità economico-finanziaria ,

, partecipazione attiva degli stakeholder, pubblici e privati.

In questo quadro si conferma decisivo il ruolo del GAL Terra Barocca, che continua a operare come motore dello sviluppo territoriale e incubatore delle strategie condivise.

Cinque incontri online per definire insieme la governance

Il nuovo calendario degli appuntamenti prevede cinque incontri online, aperti ma con prenotazione obbligatoria per garantire un confronto strutturato:

4 dicembre, ore 18

5 dicembre, ore 10

10 dicembre, ore 18

11 dicembre, ore 10

11 dicembre, ore 18

La partecipazione degli operatori turistici e dei soggetti interessati è fondamentale: questa fase, infatti, determinerà modalità di funzionamento, ruoli, processi decisionali e priorità operative della DMO, definendo lo scheletro della governance che guiderà la destinazione.

Per prenotarsi è necessario compilare il form dedicato: link fornito dalla DMO.

Una destinazione che cresce: visione comune, gestione condivisa

Con questi incontri, Enjoy Barocco compie un passo decisivo verso il consolidamento di una destinazione turistica integrata, capace di competere con i territori più avanzati. Il percorso mette al centro il metodo partecipativo e la volontà di costruire una governance trasparente, solida e condivisa.

Una sfida che guarda lontano e che punta a trasformare la ricchezza culturale, paesaggistica e identitaria del sud-est siciliano in un modello turistico moderno, coordinato e sostenibile.

. Link per prenotarsi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWZANpz34qDm4RFR3UBLLT3AA0yLhDAo-K9dOKN1XUVf2tAg/viewform

