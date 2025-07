Emergenza acqua nel cuore dell’estate a Jungi e Cava d’Aliga: autobotti in azione, cittadini e vacanzieri in difficoltà

Un guasto al quadro elettrico del pozzo Manenti ha costretto ad interrompere l’erogazione di acqua al quartiere Jungi. Nell’emergenza è stato attivato un servizio con autobotti che garantisce la fornitura di acqua fin nelle abitazioni alle famiglie, agli esercenti ed ai commercianti che ne fanno richiesta perchè in difficoltà. Servizio chiesto dal Comune alla società Ibleacqua, la stessa che ha chiesto all’Enel l’installazione, temporanea, di un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni capace di riattivare l’emungimento dal pozzo Manenti e la successiva erogazione di acqua nelle condutture. Per le emergenze ed il ricorso al servizio autobotti il numero di telefono 3426453761 o il numero 380477915 per avere l’autobotte a casa.

La parte alta di Cava d’Aliga in sofferenza idrica.

Anche la borgata di Cava d’Aliga sta soffrendo la carenza idrica dalle condutture comunali. Nelle zone più alte del centro abitato l’acqua arriva con il contagocce e non aumenta neanche nella zona bassa. Tecnici ed operai sono tutti al lavoro per ripristinare la giusta erogazione idrica in questa parte della fascia costiera che già pullula di villeggianti e vacanzieri.

