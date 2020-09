Elezioni referendum: a Ragusa città ore 23 alle urne il 28,76% - Ragusa Oggi

Elezioni referendum: a Ragusa città ore 23 alle urne il 28,76%

Seggi chiusi alle ore 23 di oggi, domenica 20 settembre, nelle 71 sezioni elettorali dislocate nel territorio comunale in occasione del referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Sulla base dei dati forniti dalle 71 sezioni gli elettori votanti sono stati complessivamente 16450 pari al 28,76 %.

Questo lunedì 21 settembre, seconda giornata di votazioni, i seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 15. Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno subito dopo.

In totale in provincia di Ragusa sono stati 63011 i votanti, pari al 26,1%

Alla seconda rilevazione delle ore 19 della prima giornata di votazioni del referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, i votanti sono stati 11.591 pari ad una percentuale del 20,27 %.

Il prossimo dato sull’affluenza alle urne verrà comunicato alle ore 23 dopo la chiusura dei seggi di questa prima giornata della consultazione referendaria.

Già alle ore 7 di questa domenica 20 settembre, seggi aperti nelle 71 sezioni dislocate nel territorio comunale in occasione della prima giornata di votazioni del referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Alle ore 12 si è avuta la prima rilevazione sull’affluenza alle urne i votanti sono stati 4.410 pari ad una percentuale del 7,71 %.

Si ricorda che si potrà votare per tutta la giornata di domenica fino alle 23 e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. ora fissata per la chiusura definitiva dei seggi.

Referendum:in Sicilia record negativo affluenza,6,4% alle 12 Dato influenzato anche dall’assenza di elezioni amministrative

L’affluenza alle urne per il referendum in Sicilia alle 12 e’ stata del 6,41. Il dato piu’ basso in Italia, anche perche’ nella regione non ci sono elezioni amministrative che si svolgeranno ad ottobre. Il dato e’ stato diffuso dal ministero dell’Interno.